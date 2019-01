RMC SPORT - Pià: "Napoli deve puntare alla vittoria dell'Europa League"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Inácio Pià ex attaccante anche di Napoli e Atalanta, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Allan? Situazione non semplice. E' normale che il giocatore abbia il pensiero di andare in una squadra come il PSG. E' un tema delicato per Ancelotti e i compagni ma anche per il giocatore che starà vivendo un periodo non facile".

Basta Ancelotti per il Napoli per puntare a vincere l'Europa League?

"Sicuramente sull'allenatore non si può discutere perché ha vinto praticamente tutto. Il Napoli è una delle candidate ad arrivare in fondo all'Europa League. Offre un ottimo calcio e affrontare il Napoli in casa sua è difficile per tutti. Il Napoli con Ancelotti deve ambire a portare a casa l'Europa League, un trofeo comunque importante".

Inglese è un giocatore da Napoli o lo lasceresti andare?

"Il Napoli punta a vincere a far bene anche in Europa. Penso che Inglese non sia la punta giusta, in questo momento, per il Napoli. Può far bene nell'Atalanta ma non ha l'esperienza giusta per affrontare un ambiente come Napoli. Davanti ad una cifra importante il Napoli dovrebbe anche pensare di cederlo".

Ti aspettavi una carriera così importante per De Zerbi come allenatore?

"Già da giocatore si vedeva che voleva fare l'allenatore. Era uno che già si stava preparando per fare l'allenatore. E' un tecnico molto preparato e io gli ho fatto i complimenti perché se Boateng è andato al Barcellona è anche merito suo. De Zerbi è uno che prepara le partite guardando solo i suoi giocatori e non gli avversari. Presto lo vedremo in piazze importanti".

Il Napoli può avvicinarsi alla Juventus?

"Non è soltanto il fattore sportivo o di giocatori. E' una questione globale e io penso che il Napoli ha tutte le carte in regola per diventare una società modello. Ci sono tutte le possibilità per avvicinarsi alla Juventus anche se non è facile. I bianconeri anche nei dettagli danno la sensazione di essere una grande società. Per competere con la Juventus il Napoli deve tenere i suoi campioni e impreziosire la rosa altrimenti non si avrà mai continuità".