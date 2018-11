RMC SPORT - Pià sicuro: "La Serie A rimarrà incerta fino alla fine"

RMC SPORT - Sconcerti: "Non so quale sia il peccato di Montolivo"

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: “La gestione di Montolivo? Non so quale sia il peccato di Montolivo, mi piacerebbe capire il motivo. Lo conosco bene, faccio fatica a considerarlo come un giocatore da punire. Perché...