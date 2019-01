RMC SPORT - Piatek-Milan, Perinetti: "Al Genoa serve offerta sostanziosa"

© foto di Chiara Biondini

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dell'interessamento del Milan nei confronti di Krzysztof Piatek, attaccante rossoblù: "Aspettiamo offerte per Piatek: al momento non ne sono arrivate ufficiali, ma solo interessamenti. Il Milan sa che noi vorremmo tenere il giocatore fino a giugno, ma valuteremo eventuali proposte. Non è nostra intenzione cederlo adesso, anche se potremmo vacillare davanti a un'offerta sostanziosa. Il Milan è interessato, ma ora c'è la Supercoppa: noi però non possiamo aspettare l'ultimo giorno di mercato".