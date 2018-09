RMC SPORT - Piccinetti: "I gol di Cristiano Ronaldo arriveranno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'ex attaccante della Fiorentina e non solo, Claudio Piccinetti, intervistato da RMC Sport durante il 'Live Show', ha parlato così della vittoria dei viola contro l'Udinese e dei temi d'attualità del campionato italiano: "Non era una partita facile per la Fiorentina. L'Udinese si difendeva bene e concedeva poco. Benassi ha fatto un gran gol".

Sull'Udinese di Velazquez: "È ancora presto per giudicarla. La sua Udinese gioca con un 4-4-2 e, come molte squadre, sta dietro la linea della palla senza andare a pressare alto. I bianconeri ieri hanno perso molto tempo, facendo ostruzionismo. Gli arbitri non devono permetterlo, a fine primo tempo al Franchi non è stato neanche dato un minuto di recupero nonostante si fosse perso tanto tempo. Nell'Udinese poi mancano i talenti".

Sulla sorpresa del campionato: "Dico il Sassuolo. La squadra non ha tanti pensieri e gioca un bel calcio, a tutto campo, un calcio d'attacco. Se tutti cercano De Zerbi, nonostante le retrocessioni, un motivo ci sarà. Mi entusiasma veder giocare le sue squadre".

Su Chiesa: "Ha grandissima qualità, ma deve imparare a giocare e comunicare con gli altri. Deve inglobarsi nel gioco di squadra per diventare veramente un grande. Non può fare l'asettico, il solista. Sappiamo che lo sa fare, ieri ha fatto una percussione incredibile in occasione del gol di Benassi".

Sul tacco di Quagliarella: "Parliamo di un giocatore magistrale. Ha un'abilità nel vedere la porta, anche di spalle, come pochi altri. È un calciatore di classe".

Su Cristiano Ronaldo: "È solo questione di tempo. È arrivato tardi e ha tanta voglia di impressionare, bisogna solo lasciarlo tranquillo. Non dimentichiamoci che, Ronaldo a parte, la Juventus è partita fortissimo in campionato. I bianconeri spingeranno il piede sull'acceleratore in Champions, ma in Serie A possono divertirsi. Vinceranno un altro Scudetto".