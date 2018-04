RMC SPORT - Pires: "Con Wenger ho vinto e imparato, triste per il suo addio"

Fonte: Dal nostro inviato a Ginevra, Alessandro Rimi

© foto di Marco Gori

L'ex calciatore dell'Arsenal Robert Pires, intervistato da RMC Sport a margine dello UEFA Match for Solidarity di Ginevra, ha parlato così dell'addio ai Gunners di Wenger: "Ho lavorato con Arsene Wenger per sei stagioni. È stato un privilegio per me, ho imparato tanto e ho vinto tanti trofei. Il suo addio a fine stagione è triste per me e per lo sport in generale, ma questo fa parte del calcio. Arsenal in Europa League? L'Arsenal deve assolutamente vincere l'Europa League per andare in Champions il prossimo anno, vedo la squadra molto concentrata sulla semifinale e credo che possa farcela contro l'Atletico Madrid".