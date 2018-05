RMC SPORT - Pirlo: "Ho vinto tutto, più di così non potevo sperare"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Andrea Pirlo ha parlato a RMC Sport Live Show al termine della sua partita di addio al calcio: "Il sogno da bambino era di giocare e vincere un Mondiale e io per fortuna ci sono riuscito. La massima aspirazione per un giocatore è proprio partecipare ad una competizione mondiale. Vittoria a Berlino? Grandissima emozione, non si riusciva neanche a capire cosa succedeva. Stasera come ti sei sentito? Io molto bene, era la serata che volevo con tanti amici ed compagni. Come giudichi la tua carriera? Fortunatamente ho vinto tutto quello che si poteva vincere e più di così non potevo sperare”.