RMC SPORT - Pirlo: "Italia, sarebbe bello iniziare un percorso insieme"

Fonte: dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole in zona mista al Premio Facchetti di Andrea Pirlo, raccolte anche da RMC Sport. "Sto guardando il calcio, guardo il bello del calcio. Il futuro come tecnico nel Club Italia? Ho tanto tempo per pensare, adesso. Avrò tempo per decidere con calma cosa fare. I complimenti? Fanno piacere, essere insieme ai grandi del calcio italiano come Baggio e Rivera è bello. A me piaceva giocare a calcio, nel modo più semplice e naturale possibile. Il premio Facchetti? Un ricordo stupendo, ho avuto la fortuna di conoscerlo all'Inter. Un signore, una persona fantastica in campo e fuori e questo premio fa piacere, è un onore. L'Italia? Adesso possiamo aprire un ciclo diverso, c'è il tempo per farlo. Serve prendere esempio dalla Germania, dai settori giovanili. Noi 'fuori' dal rinascimento azzurro? Parlo con Costacurta perché è un amico, lo vedo spesso. Se ci sarà modo di lavorare insieme, ben venga, ma decideremo col tempo. Più avanti. Però sarebbe bello lavorare per la Nazionale, è sempre stata una seconda maglia quella azzurra".