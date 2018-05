RMC SPORT - Pirlo: "L'Italia deve ripartire da zero. Mancini ottima scelta"

Fonte: dalla nostra inviata, Giulia Borletto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex centrocampista, Andrea Pirlo, ha parlato ai microfoni di RMC Sport presente alla XV edizione della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup 2018. Queste le sue parole: "Mancini è un allenatore importante per la Nazionale. Deve ripartire da zero con tanto entusiasmo e puntando su giocatori giovani che possano aiutare l'Italia a tornare una squadra competitiva. Per quel che mi riguarda inizierò il corso da allenatore a settembre, voglio prendere il patentino perché non si sa mai. La Juve? Il settimo Scudetto consecutivo non mi stupisce, penso che il ciclo possa andare avanti ancora. Mi è piaciuto molto Douglas Costa quest'anno, ha dato tanto ai bianconeri. Il Mondiale? Il mio podio è Brasile, Spagna e Germania. Il dopo Pirlo? Sto vedendo poche partite per adesso, vedremo in futuro. Pjanic? Sta migliorando anno dopo anno ed è un giocatore importante per la Juventus. Emre Can? È un centrocampista forte fisicamente, assomiglia a Khedira per ciò che fa in campo".