RMC SPORT - Pirlo su Gattuso: "Non mi aspettavo facesse subito così bene"

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

L'ex centrocampista di Juventus e Milan, Andrea Pirlo, ambasciatore della finale di Coppa Italia del prossimo 9 maggio, ha parlato all'evento organizzato in Lega Calcio. Queste le sue parole: "Ricordo della finale con la Roma? Partita famosa perché Cassano fece gestacci all'arbitro. Ma sono state belle sia con il Milan che con la Juve ed è sempre importante vincere. All'inizio le squadre non ci pensano poi alla fine vogliono vincerla tutti. Il 21 maggio farò una partita per tutta la gente che mi ha seguito in carriera e tutti i compagni che ho conosciuto in questi anni. La Nazionale? Vedremo, ho avuto colloqui con tante persone, sia Nazionale che società, ora penso alla partita di addio del 21 maggio poi vediamo. La Coppa Italia ha preso valore da quando c'è la finale unica, è diventata molto più bella. Poi ripeto, quando si arriva in finale tutti la vogliono conquistare. Gattuso? Lo conosco bene come compagno di tante battaglie, non mi aspettavo che potesse fare cosi bene. È arrivato alla prima squadra e ha cambiato il volto del gruppo in poco tempo, ora è un'altra squadra. È bello da vedere, ha mostrato il suo spirito e la sua voglia, complimenti a loro. Alla società perché non è stata una scelta facile, era rischioso invece sono stati bravi a dargli fiducia e il rinnovo è meritato. Juve e Milan in finale chi tifo? Le vivrò in modo equidistante, spero sia una bella partita, ho tanti amici da entrambe le parti".