RMC SPORT - Pirlo sulla Juve: "Impresa possibile. Il Bernabeu non fa paura"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex centrocampista Andrea Pirlo ha parlato in Lega Calcio, queste le sue parole raccolte da RMC Sport: "La Juventus va a Madrid ed è tutto possibile. Sarà dura ma è giusto provarci, con la testa giusta. Il Bernabeu non fa paura, bisogna essere orgogliosi di giocare in stadi così importanti e belli. Gattuso al Milan? Non me lo aspettavo ma lo speravo per lui. Ha dimostrato di saper fare l'allenatore, sta facendo bene e sono contento per lui. tutti pensavano potesse portare solo grinta e temperamento ma il Milan gioca molto bene a calcio. Un nuovo Pirlo? Sono tornato in Italia a dicembre ma ancora non ho visto un giocatore con le mie caratteristiche. Se ho sentito Ancelotti? Sì, perché ci sentiamo spesso, non abbiamo parlato di Nazionale. Il Milan? Deve continuare su questa strada, si intravede la luce e adesso serve continuità. La Nazionale? Ho appena finito di giocare, avrò tempo per scegliere con calma il mio futuro. La finale di Coppa Italia? Spero sia una bella partita. La Juve è fortissima e per le altre è molto dura. Juve-Napoli? Mi aspetto una partita difficile per entrambe e molto bloccata, i partenopei devono vincere per forza. Per i bianconeri non sarà decisiva".