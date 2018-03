RMC SPORT - Piscedda: "Milinkovic-Savic non è ancora un top"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'ex giocatore della Lazio - nonché selezionatore della Nazionale B - Massimo Piscedda ha parlato ai microfoni di RMC Sport del gioiello biancoceleste, Sergej Milinkovic-Savic: "Credo che il ragazzo debba essere lasciato in pace, far girare quelle valutazioni può influire anche sul suo rendimento. Bisogna lasciarlo tranquillo, è un talento ma deve ancora completarsi per diventare un top player".