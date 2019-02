© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Alessandro Pistone, ex giocatore anche dell'Inter, nel corso del secondo tempo di Inter-Rapid Vienna è intervenuto a RMC Sport Live Show: "E' giusto che sia la società a decidere cosa fare con Icardi. Probabilmente la società non ha digerito certi atteggiamenti sui social".

L'Inter senza Icardi ti sembra una squadra più tranquilla in campo?

"Quando ci sono i momenti di difficoltà la vera squadra con un allenatore di esperienza cerca di tirare fuori lo spirito giusto e l'Inter è una squadra che vuole lottare per ottenere il risultato. Sul valore di Icardi c'è poco da dire perché ce ne sono pochi che segnano quanto lui".

Com'è stato condivide lo spogliatoio con Shearer al Newcastle?

"E' stato un goleador incredibile anche se quando sono arrivato io era appena rientrato dall'operazione alla caviglia. Era uno che la buttava sempre dentro se servito a dovere. Era il classico carrarmato là davanti. Di Rooney invece che ricordo hai? In Inghilterra danno molta più fiducia ai giovani. Diciamo che in Italia non succede ma poi vediamo Zaniolo che sta bruciando le tappe e sta diventando sempre più importante. Certo è più difficile far giocare i giovani specie nelle grandi squadre dove il risultato conta tanto. Sono convinto che l'Inter ritenesse molto forte Zaniolo ma ha dovuto prendere una decisione per arrivare a Nainggolan. Sono anche convinto che la Roma non si aspettasse di avere un giocatore così forte in così poco tempo".