RMC SPORT - Pivotto: "Zaniolo non lo vedo a Roma a lungo"

Matteo Pivotto, ex difensore anche di Roma e Chievo Verona, a RMC Sport Live Show: "Roma? Tutto sommato sta facendo un percorso positivo. Juventus e Napoli fanno campionato a sé mentre terzo e quarto posto sono alla portata dei giallorossi. Non credo che comunque la Roma pensasse di arrivare tra le prime due".

Nel movimento italiano ci sono comunque buoni difensori?

"Negli ultimi due anni sì ma negli anni precedenti era stato un po' abbandonato il settore giovanile. Ora si sta cercando nuovamente il giocatore made in Italy. Negli anni in cui giocavo io c'erano molti più giocatori italiani che stranieri e i settori giovanili erano ricchi di giocatori nostrani. Spero che ci sia questo ritorno alle origini. Ci sono giocatori importanti in tutti i ruoli".

Zaniolo come dovrà essere gestito dalla Roma?

"Roma non è una città facile e penso che Zaniolo a Roma ci starà poco. Penso che qualcuno lo porterà via visto come sta giocando. Non credo che potrà essere un giocatore della Roma a lungo termine. Gli faranno il rinnovo ma non penso che Zaniolo resterà a lungo nella Capitale. Anche perché la filosofia della società mi sembra questa".

C'è anche tanta fortuna nell'esordio dei giovani come Zaniolo o Chiesa?

"Certamente la fortuna è importante in questi casi. Se il sistema calcio italiano riuscirà a cambiare allora riusciremo a fare cose importanti, altrimenti non si va da nessuna parte continuando a prendere giocatori stranieri che però sono poca roba".

Da ex Chievo Verona quante possibilità dai alla squadra di restare in Serie A?

"Sinceramente penso che il Chievo abbia un 5% di possibilità di restare. Con Di Carlo stanno dimostrando di essere comunque una squadra viva. Sicuramente il mister non darà tutto per perso e ci proverà fino all'ultimo. Il Chievo darà del filo da torcere a tutti. Faccio i complimenti alla Fiorentina perché sta formando una squadra importante con i giovani".