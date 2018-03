RMC SPORT - Pjanic: "La nostra difesa è un lavoro di squadra"

© foto di Federico Gaetano

Le parole di Miralem Pjanic, giocatore della Juventus, ai microfoni di RMC Sport in zona mista nel post partita del recupero di Serie A tra i bianconeri e l'Atalanta: "Stiamo facendo ottimi risultati, siamo primi con 4 punti di vantaggio quindi siamo in una buona posizione però il campionato è ancora lungo, ci sono ancora 30 punti da prendere. Dobbiamo fare attenzione come abbiamo fatto finora, facendo così penso che la squadra otterrà quello che vuole. Non sarà semplice questo è sicuro, ci sono ancora tante partite e tante anche abbastanza difficili. La nostra difesa? Il lavoro difensivo inizia dai nostri attaccanti che si piazzano bene e partendo da loro la squadra difende sicuramente molto meglio e così facendo le gli avversari impostano molto più difficilmente il gioco, quindi noi a centrocampo riusciamo ad intercettare molti più palloni. La difesa è un lavoro globale. Se non prendiamo gol è merito di tutta la squadra che sta facendo un ottimo lavoro".

Come ti sei trovato con il centrocampo a due?

"La squadra ha dimostrato quest'anno che può giocare con più moduli e questo sarà importante. A volte si dovrà giocare anche a due davanti la difesa, l'importante è che la squadra sa cosa deve fare sul campo, come abbiamo fatto oggi contro una formazione complicata contro cui giocare, atletica, fisica, che corre veramente tanto e contro cui trovare spazi non è mai semplice. Però alla fine è arrivato un ottimo risultato e la squadra ha fatto una bella partita".

Sei contento per il passaggio del turno della Roma in Champions? Ora che squadra vorresti trovare?

"Ovviamente sono contento, ho fatto i compimenti a tutti loro perché lo meritano, hanno fatto un'ottima partita e la società merita di essere li. Ora vediamo chi prenderemo come prossimo avversario, sarà chi sarà. La prepareremo al meglio, la squadra vuole arrivare in fondo, sappiamo che mancano poche partire per arrivare a Kiev ma la strada è ancora lunga, perché gli altri sono altrettanti forti. Dovremo essere pronti e provare a passare questo turno, questo è il nostro obiettivo".