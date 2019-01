RMC SPORT - Pochesci: "Zaniolo più forte di Totti alla sua età"

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Oggi, durante il Maracanà di RMC Sport, l'ex allenatore della Ternana Sandro Pochesci è tornato su alcuni dei temi principali relativi alla prossima giornata di Serie A. Questa la sua analisi.



Mister, “Piatek come Robocop” a detta di Gattuso. Il polacco saprà far bene in rossonero?

“Parliamo di un giocatore che sta per affrontare la grande chance della sua carriera. La tensione in maglia rossonera chiaramente aumenterà, dovrà dare una sterzata a una squadra che segna poco e che viene dal fallimento tecnico relativo a Gonzalo Higuain. Ha tutte le carte in regola per prendersi il Milan”.

Fosse avvenuto un cambiamento del genere nella sua squadra, sarebbe stato contento?

“Sinceramente no, anche se il momento dice che un giocatore scontento è giusto che vada via. Higuain ha fatto un passo indietro e si è sentito perso dal punto di vista psicologico, sono certo che al Chelsea con Sarri farà bene così come Piatek al Milan. Se il Milan può fermare il Napoli? Gattuso è obbligato a puntare sul 4-4-2, vista la forma delle due punte. Fossi in Gattuso punterei molto su Paquetà, che ha già dimostrato tanto soprattutto dal punto di vista tecnico: la gente ha bisogno di calciatori capaci di grandi gesti e dribbling come questo ragazzo, ha colpi da grandissimo. Sarà fondamentale per il Milan fargli capire il momento giusto in cui mettere in mostra le sue giocate nel corso della partita”.



Atalanta in corsa per il 4° posto considerato il momento straordinario?

“Per come sta giocando sì: l'Atalanta si diverte, sa essere imprevedibile e non ha pressione. Le rivali della Dea sono obbligate a centrare la Champions, i bergamaschi no: la testa sgombra farà tanta differenza, sempre che non intervenga la solita sudditanza nei confronti delle big. Consentitemi una parola sulla Roma, che ha intrapreso con coraggio la linea verde e sta puntando sui suoi ragazzi, soprattutto Zaniolo che, numeri alla mano, ha reso più di Totti alla stessa età. Questa è la prova che serve coraggio nel lanciare i giovani, perchè in Italia il talento c'è”.