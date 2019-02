RMC SPORT - Ponciroli: "A Madrid l'unico pensiero deve essere segnare"

Ai microfoni di ‘Stile Juventus’, in onda su RMC Sport, è intervenuto il giornalista Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, per analizzare il momento della Juventus: “Le premesse sono buone, ho visto una Juventus che si è ripresa anche se non è davvero mai stata in crisi. Vedo una squadra pronta, ora sarà il campo a dirci davvero se la squadra è pronta. Sicuramente ci arriva nelle migliori condizioni fisiche e mentali soprattutto per Dybala. Cancelo dall’inizio? Scommettere no ma ci andiamo molto vicino, credo che sia un’opzione che Allegri sta valutando, penso che possa essere una delle chiavi per sorprendere Simeone. Serve segnare, deve essere l’unico pensiero. Credo che Allegri stia pensando a una Juve super offensiva, è un tipo che rischia parecchio e ci proverà. Puoi anche perdere 3-2, ma se fai gol metti in crisi l’Atletico. La Juventus ha vinto lo Scudetto? Ma sì, non credo ci siano dubbi a riguardo. C’è una differenza abissale con le inseguitrici, la Juventus è l’unico vero top club in Italia. C’è troppa disparità con le altre, ma credo che il gap verrà ridotto perché le altre, soprattutto a Milan, si stanno attrezzando”.