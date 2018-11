RMC SPORT - Ponciroli: "Barella e Chiesa non devono fare come Perin"

© foto di Federico De Luca

Così Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, su RMC Sport durante Italia-Portogallo:

Con Bernardeschi a disposizione, Immobile avrebbe giocato titolare?

"Credo sarebbe stato titolare lo juventino, non mi sembra che Mancini abbia in mente Immobile come prima punta assoluta. Gli piace il tridente leggero ed anche a me. Questo non vuol dire che Immobile non possa essere utile alla Nazionale".

Su Verratti:

"Ha avuto tante occasione e ne avrà altre. Ma mi aspetto che qualche giovane nuovo raccolga la sua eredità, se così si può chiamare, e ci dia qualcosa di diverso. Non mi convince a pieno, l'ho visto giocare tante volte. Mi sembra un giocatore di poca personalità, non ha fatto lo step necessario. Adesso è giusto sfruttarlo, ma mi auguro che da qui a qualche anno ci sia qualcuno che possa prendere il suo posto".

Barella si sta confermando....

"Abbiamo per le mani un talento grezzo. Il Cagliari ha una stella, questo è un bene per la Nazionale. Ha i tempi moderni del calcio e un carattere incredibile. Tenta sempre la giocata, nonostante tutto. Mancini fa bene a sperimentare, c'è qualcosa di nuovo e Mancini è il ct adatto a sviluppare tutto ciò".

Barella e Chiesa il prossimo anno dovranno fare il salto di qualità con i club?

"Devono fare una scelta oculata. Loro con i rispettivi agenti devono trovare una squadra in cui possono essere dei protagonisti. Non devono fare la scelta di Perin, perchè stare in panchina non ti aiuta. Meglio rimanere in una squadra più piccola che vivere una stagione ai margini di un top club".