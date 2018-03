RMC SPORT - Ponciroli: "Basta aspettare Verratti, meglio Cristante"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, è intervenuto oggi ai microfoni di RMC Sport, analizzando duramente il momento della Nazionale: "Io sono per la strategia del “vinco e cambio”, in qualunque ambito e sport. Lo avevo detto anche dopo il Triplete dell’Inter. Chiaro che non era facile dopo il 2006, ma si poteva fare nel 2010, nel 2014. Invece sono sempre le stesse facce. Siamo qui ad aspettare l’Harry Potter della situazione, che magari potrebbe essere Conte. E ala fine non andiamo al Mondiale, forse qualcuno se ne è già dimenticato. In tutti i luoghi del mondo se fallisci un importante obiettivo si deve cambiare. A parole si dice che sarà una Nazionale diversa, e invece non lo è mai. Sono troppe partite che aspettiamo un Verratti decente in Nazionale, ora basta. Forse Cristante poteva darci più qualità. Verratti anche se è un ’92 non si è dimostrato all’altezza”.