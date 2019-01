© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha parlato a RMC Sport del nuovo acquisto del Chelsea, Christian Pulisic: "Hanno accontentato un giocatore che voleva la Premier League e una squadra importante. Può diventare uno dei migliori e va in una squadra come il Chelsea che è giusta per le sue caratteristiche".