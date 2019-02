RMC SPORT - Ponciroli: "Coppa Italia, sarei felice se vincesse la Fiorentina"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport LIve Show è intervenuto al termine di Lazio-Milan, andata della semifinale di Coppa Italia: “Ormai gli arbitri non contano più nulla e sono solo dei fantocci messi in campo e quando hanno la possibilità di dire la loro fanno gli errori perché sono condizionati dal VAR. questa situazione è triste e l’arbitro di oggi non ha senso nel calcio moderno, devono fare un passo avanti. Ci vuole un arbitro che sappia leggere il VAR ma deve saper leggere anche in campo. Come c’è stata l’evoluzione del calcio serve anche un’evoluzione dell’arbitro ed è l’unica strada percorribile perché ormai non puoi più fare a meno del VAR”.

Che pensi anche di Fiorentina-Atalanta?

“Io penso che la finale sarà Fiorentina-Milan perché se la merita Pioli e se la merita anche Firenze per tutto quello che è successo. Mi piacerebbe vedere un trofeo a Firenze anche per rilanciare un progetto che Pioli ha riportato in auge. Per me Pioli sta facendo un lavoro eccezionale e ha dato un’identità alla Fiorentina. Non so perché ma penso che i viola possano avere quel qualcosa in più che potrebbe portare il trofeo a Firenze e cambiare la storia dei Della Valle. Sarei felice soprattutto per Pioli se la Fiorentina dovesse riuscire a vincere la Coppa Italia, ma anche solo a centrare la finale”.

Come valuti le tante critiche a Federico Chiesa?

“Lui per me deve avere la mentalità giusta per andare oltre queste polemiche. Sono convinto che tutti quelli che hanno provato a inficiare il nome Chiesa sarebbero pronti a fare carte false pur di averlo nelle proprie squadre”.

Lazio-Milan 0-0, che pensi di questo pareggio di stasera?

"La Lazio ha avuto tante occasioni e non è riuscita a segnare per centimetri. Il Milan porta a casa un buon risultato visto che poi si giocherà la gara a San Siro in gara secca. Complicato parlare oggi del ritorno perché tra due mesi saranno due squadre completamente diverse. Non ho visto un gran Milan che però ancora una volta non ha subito gol e questo è un dato importante. Questa sera non mi è piaciuto molto Paquetà mentre Donnarumma continua a essere un fattore importante. Nella Lazio non mi ha convinto più di tanto Immobile che sta perdendo un po' il fiuto del gol anche se non sta bene fisicamente e dobbiamo aspettare a dare un giudizio definitivo. Io sono innamorato di Correa ma è troppo altalenante. Leiva invece ha fatto una gran partita".

Tante sfide anche a livello individuale in Fiorentina-Atalanta?

"Sono curioso ancora una volta di vedere Federico Chiesa che sta crescendo sempre di più e poi c'è un Muriel che è tornato sul piglio giusto e quando è in giornata è un gran bel vedere. L'Atalanta è più squadra ma la Fiorentina sa reggere i ritmi della squadra di Gasperini e credo che a quel punto usciranno le individualità dei viola. Spero che sia la volta buona per la Fiorentina".