RMC SPORT - Ponciroli: "CR7 una macchina. Milan vincerà a Roma"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato così: "Mi piace questa Inter e sono molto felice per la doppietta di Keita perché una rete può cambiarti la stagione. Per me questi gol sono fondamentali per il suo cammino in nerazzurro".

Lautaro Martinez, che ne pensi?

"Me ne hanno sempre parlato bene ma ho un dubbio: per quanto accetterà questa situazione? E' uno che dovrebbe già avere spazio e giocare molte partite ma non può giocare con Icardi. Quindi godiamocelo in queste partite ma non può essere il vice Icardi perché è un grande giocatore. Ha fatto un gran bel gol. Merita molto più minutaggio".

Di Cristiano Ronaldo cosa dici?

"Mamma mia. E' una macchina e segna sempre, alla faccia di chi diceva che in Serie A avrebbe segnato meno. A me è sempre piaciuto più Messi ma questo Cristiano Ronaldo mi sembra un giocatore veramente fuori dal comune. E' sempre decisivo e riesce anche ad aiutare la squadra in fase difensiva. Sono passato da Messi a CR7".

Cosa ti aspetti dalle gare di domani, soprattutto nel derby di Genova?

"Tudor come sostituto di Juric non mi convincerebbe. Mandar via Ballardini è stato un errore macroscopico e Preziosi ha sbagliato ancora. Non sa facile uscire da questa situazione e il Genoa rischia di pagare un'altra scelta sbagliata del presidente. Nella Samp invece c'è più un'involuzione a livello di gioco e questo è un aspetto abbastanza preoccupante. Sarà un derby complicato per entrambe ma chi avrà la meglio starà tranquillo fino alla fine dell'anno".

Napoli-Chievo a senso unico o ti aspetti una reazione del Chievo?

"Ci sarà sicuramente una reazione ma il Napoli vincerà con tanti gol. Sicuramente il Chievo ci proverà ma i valori tecnici sono troppo squilibrati e a favore degli azzurri. Il risultato non è in dubbio. Sarà importante fare gol subito".

Lazio-Milan, scontro diretto per la Champions. Che ti aspetti?

"Ho fiducia nei rossoneri. Ho sentito troppi commenti negativi. Domani vince il Milan perché Gattuso sa che portare a casa tre punti domani vuol dire dimostrare a tutti che si può andare oltre l'ostacolo".