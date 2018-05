RMC SPORT - Ponciroli: "Credo che il ciclo di Allegri possa continuare"

Ospite del RMC Sport Live Show, Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha analizzato così i movimenti sulle panchine italiane, iniziando da quella della Juventus: "Vedere Simone Inzaghi sulla panchina della Juventus mi intriga molto: propone calcio offensivo, ha visione, fa rendere i propri giocatori al meglio ed è un profilo che mi interessa molto. E' chiaro che scegliendo Ancelotti il club sarebbe più tutelato e avrebbe delle garanzie, ma io punterei su Inzaghi. Allegri? Dipende da lui, se avrà voglia di continuare non ci sono dubbi che resterà a Torino. Penso che alla fine della stagione, in relazione a come finirà, ci sarà l'incontro e la decisione sul futuro. Credo che il ciclo di Allegri possa continuare ma dopo aver vinto tanto potrebbe anche decidere di non rischiare di rovinare la sequela di vittorie, le offerte non gli mancano".

Ultima partita europea stasera per Wenger all'Arsenal.

"Non stimo Wenger ma un po' mi spiace per quest'Arsenal, ha potenzialità notevoli che però al momenti di concludere va in tilt. E poi concede sempre sempre qualcosa agli avversari".

Passo indietro: finale fatta per la Champions League, troppo più forte il Real per il Liverpool?

"No no, anzi. Io credo che il Liverpool in partita secca può battere chiunque, dico tranquillante 50 e 50, anche se Salah sarà sotto Ramadan".