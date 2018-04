RMC SPORT - Ponciroli: "Cristiano Ronaldo è poesia in movimento"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato così della serata di Champions League con la Juve in campo contro il Real Madrid: "Cakir è incompetente. Sta facendo solo danni e per fortuna non sono clamorosi sino ad ora. Ha un'idea del calcio completamente diversa da tutti noi. Meno male ha dato il giallo a Sergio Ramos che salterà il ritorno perché il Real senza il capitano è tutta un'altra squadra".

Manca il guizzo del campione alla Juventus?

"Esattamente, manca un Cristiano Ronaldo in bianconero. La Juventus sta facendo la sua onesta partita ma manca il guizzo per fare gol",

Gol pazzesco di Cristiano Ronaldo in rovesciata...

"C'è poco da dire, non è commentabile. Finisce qua per la Juventus. Questo Ronaldo è poesia in movimento, ha fatto un gol pazzesco. Siamo fortunati ad essere contemporanei di fenomeni come lui e Messi".