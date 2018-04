RMC SPORT - Ponciroli: "De Rossi sublime. Barcellona non un top club"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show nel corso del secondo tempo di Roma-Barcellona: "De Rossi con questo rigore si è fatto perdonare l'errore dell'andata. Sta giocando una partita di grande personalità sta giocando una partita sublime. Sono impressionato da Dzeko, sta giocando con una cattiveria pazzesca. Si è preso la Roma sulle spalle, peccato non averlo sempre visto così nel corso della stagione".

La Roma ha il grande merito di aver giocato costantemente senza cali nel corso della gara?

"Vero ma ha trovato anche un arbitro che sta concedendo qualsiasi cosa e il Barcellona è in difficoltà proprio per questo aspetto. Per fortuna la Roma ha trovato un arbitro permissivo che permette alla squadra di Di Francesco di fare un gioco aggressivo. Il Barcellona non ha la forza mentale per reggere l'urto".

Vista la Roma di stasera tutto quello che era stato sul duello Italia-Spagna una settimana fa era esagerato?

"Le statistiche dicono che la Spagna è sempre superiore ma quando le squadre italiane decidono di fare la partita mettono in difficoltà chiunque. Solo le squadre italiane hanno questo spirito di sacrificio. La Spagna è superiore a livello qualitativo ma per il resto l'Italia se la gioca con chiunque".

La Roma ha fatto e sta facendo una grande Champions?

"Vero ma questo non è un grande Barcellona. Questa squadra va dove la porta Messi che stasera non sta facendo niente. E' un Barcellona molto meno forte del recente passato. Se Messi non si accende il Barcellona non è un top club in Europa".