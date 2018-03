RMC SPORT - Ponciroli: "De Vrij al top. Vedrei bene Nainggolan alla Juve"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000 e opinionista di RMC Sport ha parlato così a Live Show: "Sono un po' preoccupato per le amichevoli dell'Italia perché non so come si possa svoltare in così poco tempo e più o meno con gli stessi interpreti. Però diamo fiducia al nuovo che avanza. Per quanto riguarda le dichiarazioni di Raiola è normale che parli così visto che non è stato convocato un suo giocatore. Detto questo bisogna sostenere Di Biagio se vogliamo credere nell'Italia, poi vedremo se sarà lui o un altro che proverà a portare la Nazionale agli Europei. Di Biagio proverà a salvare la sua faccia e quella della Nazionale. Adesso è un momento di transizione, dobbiamo avere pazienza".

De Vrij non rinnova con la Lazio e va all'Inter, a parametro zero è un ottimo acquisto?

"Per me è uno dei migliori centrali al mondo perché ha tante qualità. A queste condizioni è un top player e l'Inter ha fatto un colpaccio perché con Skriniar andrebbe a comporre una coppia di tutto rispetto a livello europeo".

Fellaini, altro giocatore in scadenza, lo vorresti in Italia?

"No, spero non venga in Italia perché è lento e non ci servono giocatori così in Serie A. Non ha mai convinto pienamente altrove e non vedo perché dovrebbe fare la differenza nel nostro campionato".

Emre Can, più il tempo passa e più è vicino o lontano dalla Juventus?

"Lui è abituato alla Premier League. Mi piace come profilo ma in Italia è tutto un altro discorso, bisognerebbe capire in quanto tempo si potrebbe adattare al nostro campionato. Potrebbe essere un affare ma anche un grande rischio e secondo me alla fine resterà in Inghilterra. A me piacerebbe vedere Nainggolan alla Juve perché con lui sarebbe un centrocampo fantastico".

In scadenza c'è anche Asamoah, dove lo vedresti?

"Io non capisco perché la Juventus non gli abbia rinnovato il contratto forse è lui che cerca un'altra soluzione. Secondo me farebbe comodo soprattutto all'Inter perché un giocatore del genere Spalletti non ce l'ha".