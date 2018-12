RMC SPORT - Ponciroli: "Dominio Juve. Roma squadra sbagliata"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso del secondo tempo di Juventus-Roma: "Dominio assoluto della Juventus anche se continuano a dimostrare di non riuscire a chiudere le partite. Questo limite potrebbe avere conseguenze negative soprattutto in Champions. E' l'unica cosa che non mi piace della Juventus. I bianconeri devono imparare ad essere più cinici".

Che Schick hai visto questa sera?

"Sempre il solito, ovvero un giocatore incompleto che non riesce a fare il salto di qualità definitivo. Per tanto tempo ci chiederemo se è un bluff o un campioncino, io propendo per la prima. Non ha saputo sfruttare le occasioni che ha avuto e mi auguro che possa andare in prestito. Di Francesco non può più aspettare Schick".

Come valuti la prestazione di Dybala?

"Non è andato bene e Allegri lo ha tolto perché non era soddisfatto di quanto fatto dall'argentino. Mi piace invece il coraggio di Di Francesco che cerca il pareggio con la doppia punta".

Come si giudica il mercato della Roma a questo punto?

"Pastore è un calciatore inutile e purtroppo Monchi ne ha presi tanti. Non riesco ad andare contro Di Francesco perché non ha colpe è la squadra che è stata costruita in maniera sbagliata".

Higuain come lo valuti?

"Non mi piace perché è sempre arrabbiato. L'atteggiamento verso i compagni è cambiato. Ce l'ha con tutti al Milan ma questo atteggiamento è imbarazzante. Facendo così non va da nessuna parte. Penso che sarebbe un bene se il Chelsea facesse un'offerta importante perché così non può essere utile al Milan".