RMC SPORT - Ponciroli: "Hamsik, sono stupito dall'ok di Ancelotti"

A RMC Sport live Show è intervenuto Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000: "Hamsik? E' il gioco delle parti: il Napoli vuole prendere i soldi subito mentre il club cinese cerca di dilazionare. Mi auguro però che Hamsik possa andare in Cina anche perché altrimenti sarebbe una grossa mancanza di rispetto nei confronti del capitano e poi anche per Ancelotti non sarebbe produttivo avere un Hamsik sfiduciato".

Quanto perde il Napoli senza Hamsik?

"A livello di spogliatoio perde tantissimo e sono stupito dal fatto che Ancelotti abbia dato l'ok alla cessione. Io un uomo dello spessore di Hamsik me lo sarei tenuto stretto, almeno fino a giugno".