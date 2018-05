RMC SPORT - Ponciroli: "Il Liverpool in gara secca può battere chiunque"

Ospite del RMC Sport Live Show, Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha analizzato così i risultati degli ultimi giorni di coppe europee, a cominciare dall'eliminazione dell'Arsenal: "Non stimo Wenger ma un po' mi spiace per quest'Arsenal, ha potenzialità notevoli che però al momenti di concludere va in tilt. E poi concede sempre sempre qualcosa agli avversari. Real troppo forte per il Liverpool? Io credo che il Liverpool in partita secca può battere chiunque, dico tranquillante 50 e 50, anche se Salah sarà sotto Ramadan".