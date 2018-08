RMC SPORT - Ponciroli: "Il Sassuolo di De Zerbi mi fa impazzire"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha parlato a RMC Sport del Sassuolo di Roberto De Zerbi, che fa proseliti settimana dopo settimana: "Mi fa impazzire. De Zerbi ha idee nuove e tanta voglia di emergere. Il Sassuolo ha i giocatori giusti per il suo allenatore e non sarà un fuoco di paglia. Sarà interessante come anche la Spal, che è una squadra che sta bene fisicamente e con il proprio allenatore. Borriello era un problema, ora la formazione di Semplici è molto forte dal punto di vista caratteriale".