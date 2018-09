RMC SPORT - Ponciroli: "Inter, più qualità rispetto all'anno scorso"

Ai microfoni di RMC Sport è intervenuto Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000: “L’Inter? Nonostante i tre punti non sembra ancora una squadra pienamente consapevole e padrona del gioco. L'Inter è ancora work in progress, mi piacerebbe vedere un gruppo più convinto. Spalletti? Ogni tanto si perde un po', ma con la squadra che ha non sarà difficile portare a casa tante vittorie. Senza Icardi? È la differenza rispetto all'anno scorso, è aumentata la qualità nella rosa di Spalletti. Sono contento anche per Candreva, che viene criticato troppo: questo gol lo potrà sbloccare mentalmente".