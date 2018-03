RMC SPORT - Ponciroli: "Italia, serve un profilo diverso da Di Biagio"

Durante il suo intervento su RMC Sport Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha parlato così del primo tempo dell'amichevole tra Argentina e Italia: "I primi 45 minuti ci lasciano la conferma che è giusto che non siamo andati al Mondiale. L'Argentina sta giocando con le marce ridotte, si vede che è andata all'Etihad Stadium in scampagnata. L'Argentina non è lei se non c'è Messi in campo e nonostante questo noi non riusciamo a fare niente di buono. Onestamente mi aspettavo molto di più, è vero che gli interpreti sono gli stessi quindi chiaramente non ci si può attendere uno stravolgimento, però a livello di approccio, determinazione e carattere mi aspettavo di più. Mi dispiace per Di Biagio ma forse non può fare neanche il traghettatore. Serve un profilo completamente diverso, una persona che abbia un curriculum tale da potersi permettere certe scelte e soprattutto che abbia la forza ed il coraggio di tentare qualcosa di nuovo. Non abbiamo bisogno di un nuovo Ventura con la faccia di Di Biagio. Il sogno sarebbe Conte, ma se lui dovesse essere inarrivabile cerchiamo almeno un profilo internazionale, qualcuno che ha vinto qualcosa. Mi aspettavo una rivoluzione, volevo volti nuovi ed invece sto vedendo una partita con le stesse identiche persone e con lo stesso approccio. Voglio vedere Cutrone e avrei voluto convocazioni molto più aggressive. Tutti sappiamo che il materiale umano e soprattutto qualitativo non è eccelso ma perdere 3-0 o fare lo 0-0 che stiamo portando a casa non cambia assolutamente nulla. Non metto in dubbio che i senatori possano dare una mano, ma ci serve altro, qualcosa di nuovo. Siamo sempre qui a discutere sugli stessi, che però se non sono andati al Mondiale mi chiedo perché dobbiamo continuare con loro? Faccio fatica a capirlo".