RMC SPORT - Ponciroli: "Italia, tanto impegno ma poca classe"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show commenta così il pareggio dell'Italia contro l'Olanda: “L’Italia è una squadra che si impegna molto ma manca del talento per fare il salto di qualità. Tutti però stanno dando il massimo e questo vuol dire che hanno la voglia di essere protagonisti in questa Nazionale. E’ un’Italia da sei in pagella. C’è tanta voglia di far bene ma manca del talento. Peccato per il rosso a Criscito perché fino a quel momento era il migliore”.

Migliore e peggiore dell’Italia?

“Migliore sicuramente Chiesa, mi è piaciuto tanto ed è un giocatore importantissimo. Uno dei pochi di qualità ed è quello che serve a Mancini. Malissimo Bonaventura e dico lui come peggiore in campo”.

Capitolo portiere, per te chi sarà il titolare dell’Italia?

“Perin. Anche stasera grande personalità e affidabilità. Ha voglia di arrivare e mi piace per come sta in porta. Se fossi Mancini io punterei sicuramente su Mattia Perin”.

Si può già valutare il lavoro di Mancini?

“E’ ancora presto ma i giocatori lo stanno seguendo e tutto l’ambiente vuole uscire da questo anonimato. Mancini fa del suo meglio ma ripeto che a questa Italia manca classe per fare il salto di qualità. Contro l’Olanda, altra nazionale modesta, l’Italia ha solo pareggiato”.

Chi può essere il vice Balotelli in attacco?

“Il fatto che Balotelli sia l’attaccante principe dell’Italia mi preoccupa molto e spero che in futuro ci possa essere di meglio. Belotti in questo momento non fa gol mentre Zaza è un guerriero. Io vado con Immobile titolare perché al netto di tutto mi sembra quello che rifinisce meglio”.