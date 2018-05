RMC SPORT - Ponciroli: "Juve sarà rivoluzione, con Allegri in panchina"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show: "Sia Juventus che Milan non sono al meglio della condizione, ma i bianconeri ora hanno archiviato il discorso scudetto e avranno molte più energie fisiche e mentali".

Douglas Costa però va il doppio di tutti...

"E' impressionante, la grande sorpresa di quest'anno. Per mesi lo abbiamo massacrato perché sembrava un ufo e invece fa delle cose incredibili, delle accelerazioni che spaccano le partite. Douglas Costa è il valore aggiunto della Juventus".

La Juve rispetto al Milan ha più esperienza in queste partite. E' un aspetto importante?

"Sì e inoltre ci sarà una pressione incredibile sul Milan che sa di dover vincere per non avere problemi per quanto riguarda l'Europa League. Ripeto adesso la Juventus è serena e quando gioca così è quasi imbattibile e per questo vedo ancora i bianconeri super favoriti".

Saranno le ultime tre gare di Allegri sulla panchina della Juventus?

"No credo che resterà e ci sarà una grande rivoluzione estiva. Servirà quindi un condottiero che conosca bene l'ambiente e credo che Allegri e Agnelli si incontreranno e toccherà proprio al tecnico fare delle scelte. Ricominciare un nuovo corso da zero può essere un'occasione da non farsi scappare per Allegri. Sono certo che la Juventus cambierà volto la prossima stagione".

Il Milan ha avuto tanti problemi anche in attacco, secondo te su chi dovrebbero puntare i rossoneri per trovare un attaccante da trenta gol a stagione?

"Io penso sempre al numero 9 del Milan come un fuoriclasse e non posso pensare che possa essere Cutrone. Un Milan top necessita un attaccante top, un fuoriclasse. Io manderei via sia Kalinic sia André Silva e cercherei un bomber vero. Belotti non è un fuoriclasse, ho paura che sia quel giocatore che se non è al top non fa la differenza".