RMC SPORT - Ponciroli: "Madrid, ha più problemi Simeone di Zidane"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha parlato ai microfoni di RMC Sport: “

Che pensi della situazione a Madrid?

"Il Real Madrid si era affidato a Solari che con il calcio non c'entra niente mentre ora Zidane si è affidato ai suoi fedelissimi e sta cercando di capire su chi può contare per il futuro e su chi no. Mentre all'Atletico Madrid Simeone dovrà ricostruire la squadra perché tanti a fine stagione andranno via. Ha molti più problemi Simeone di Zidane".