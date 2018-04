RMC SPORT - Ponciroli: "Milan, tre attaccanti ma neanche un goleador"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato nel corso di Milan-Benevento: “Approccio del Milan da dimenticare ma il Benevento dimostra di essere una squadra seria, meritano il vantaggio. Saranno anche ultimi in classifica ma a carattere sono tra i più forti in Serie A”.

Ha fatto discutere la scelta di Gattuso di cambiare modulo e schierando due punte. Era un esperimento anche per il finale di campionato?

“Certamente, ci ha provato cercando soluzioni offensive diverse ma gli è andata molto male. Il Milan ha tre attaccanti discreti ma in tre non fanno un goleador e questo è il più grande limite del Milan”.

Dybala gioca domani sera nel big match tra Juventus e Napoli oppure no?

“Fosse per me giocherebbe sempre perché è uno di quei giocatori che possono sempre fare la differenza. Credo che Allegri punterà sul 4-2-3-1 molto offensivo per mettere subito le cose in chiaro con il Napoli. Per quanto riguarda i partenopei Milik titolare perché Mertens non sta in piedi. Hamsik non è in un grande momento e Zielinski è una riserva di lusso”.

Un pronostico su Juventus-Napoli?

“Per me vinceranno i bianconeri 3-1 perché difficilmente sbagliano queste partite così importanti nell’ottica di una stagione”.