RMC SPORT - Ponciroli: "Napoli, troppi problemi in difesa. Biglia male"

Fabrizio Ponciroli, giornalista e opinionista, è intervenuto al Live Show di RMC Sport nel corso del secondo tempo di Napoli-Milan: "Sono sempre più preoccupato dai limiti difensivi del Napoli. Ho l'impressione che sia troppo facile segnare al Napoli e se vuoi ambire allo scudetto devi avere un altro tipo di difesa. Dall'altra parte bisogna vedere quanto durerà il Milan dal punto di vista fisico. Il Napoli ha troppi problemi in difesa. Non ho ancora capito se questa squadra è adatta per Ancelotti, non so se il Napoli ha la qualità per lottare per i vertici del campionato. Ancelotti per la prima volta non ha una rosa di fenomeni".

Biglia come ha giocato questa sera?

"Biglia non l'ho mai visto bene al Milan e credo sia un problema fisico. Ha perso lo smalto fisico e Bakayoko potenzialmente è un gran bell'acquisto. E' una soluzione tattica che ci può stare bene nel centrocampo del Milan. Biglia è uno che rallenta molto il gioco".