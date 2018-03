RMC SPORT - Ponciroli: "Non mi piace il tira e molla di Buffon"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show: "La Spal ha messo il pullman davanti alla porta ed era l'unico modo per arginare la Juventus. Non sarà facile per i bianconeri vincere contro una squadra che si copre così".

Manca precisione nella Juventus che dev'essere stata strigliata da Allegri...

"Sicuramente ma faccio fatica ad analizzare questo tipo di partite in cui giochi contro una squadra che fa solo densità e pensa soprattutto a non prendere gol. Ti devi affidare alle giocate dei singoli per risolvere il match e credo che prima o poi Dybala riuscirà a sbloccare il match".

Di Biagio ha confermato parte del blocco che aveva deluso con la maglia della Nazionale. Perché?

"Non è facile pescare nel calcio italiano tanti giocatori da nazionale. Ci sta che mischi giocatori esperti con nuovi prospetti. Il problema è che ci sono pochi talenti in Italia. Sono molto preoccupato per il futuro della nostra Nazionale".

Ti aspetti la permanenza di Buffon nel giro della Nazionale?

"A me non piace questo tira e molla di Buffon perché lui è una leggenda a prescindere da quest'ultimo periodo. Mi piacerebbe che ci fosse chiarezza sul suo futuro, mi ricorda il periodo Totti".