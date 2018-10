RMC SPORT - Ponciroli: "Piatek non è ancora un campione"

© foto di Federico Gaetano

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha parlato ai microfoni di RMC Sport dello straordinario momento di Krzysztof Piatek: "Se smetterà di segnare, non vorrei che si dica che non ha qualità. È un giocatore interessante, completo tecnicamente, ma non è un campione. O almeno non ancora. E’ un buon prospetto, Preziosi fa bene a fare asta adesso. È un potenziale Icardi".