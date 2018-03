RMC SPORT - Ponciroli: "Pyatov è uscito in maniera sconsiderata"

Ospite di RMC Sport, Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha analizzato così i temi su Roma-Shakthar: "In questo momento la Roma deve saper soffrire perché sarebbe troppo rischioso andare alla ricerca del secondo gol. Gli ucraini sono ancora vivi e molto pericolosi quando possono ripartire. La qualificazione sarebbe il miglior regalo per Pallotta".

Dzeko protagonista oltre al gol?

"Pyatov è uscito in maniera sconsiderata ma Dzeko ha approfittato dell'occasione e i grandi campioni fanno così. Sono contento che abbia segnato lui e che l'assist lo abbia fatto Strootman, giocatore in grande difficoltà":

Adesso l'Olimpico diventa un fattore, qual è il rischio da non correre adesso per la Roma?

"L'importante è stare attenti con i falli e di non farsi prendere dalla foga perché quello di stasera è un arbitro dal fischietto facile. Adesso la Roma deve saper congelare la palla e proseguire con ritmi blandi".