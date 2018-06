RMC SPORT - Ponciroli: "Rafinha sostituibile. L'Inter non si deve svenare"

Nel corso di RMC Sport Live Show è intervenuto Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000: "Carrick, Yaya Toure, Cabaye e Wallace, chi porteresti in Italia? Carrick perché penso che non sia ancora bollito. Yaya Toure è un ex giocatore, da cinque anni non si muove in campo. Carrick è il profilo più interessante".

Inter, come giudichi le strategie dei nerazzurri?

"Cancelo e Rafinha hanno fatto bene ma non sono fondamentali per il futuro dell'Inter. L'importante è trovare due profili che diano altrettante garanzie. Se veramente l'Inter si deve svenare per trattenerli può anche lasciarli andare".