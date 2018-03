RMC SPORT - Ponciroli: "Sorpreso dal Napoli. Bonucci ha spento la Juve"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000 e opinionista di RMC Sport a Live Show ha parlato così di Juventus-Milan che della giornata di campionato con il Napoli che ha pareggiato contro il Sassuolo. E proprio dalla gara degli azzurri è iniziata l'analisi di Ponciroli: "Una grande sorpresa il pareggio contro il Sassuolo, mi sarei aspettato una vittoria facile. Sotto pressione la squadra di Sarri va in difficoltà e questo risultato ne è la dimostrazione. Il Napoli oggi l’ho visto molto nervoso e sta gestendo male la lotta per lo scudetto”.

Da quando è uscito dall’Europa il Napoli si è abituato a non vincere?

“L’impressione è che il Napoli prima giocasse in maniera sontuosa perché era impegnata su più fronti e non aveva la pressione di dover vincere lo scudetto. Quando invece ha capito che poteva essere l’anno giusto è andato in crisi”.

Dybala sta dimostrando che Sampaoli sbaglia a non portarlo al Mondiale?

“Sampaoli sbaglia, non capisce che Dybala è un fenomeno. Donnarumma? Mi sembra addirittura peggiorato dalla passata stagione anche se va detto che ha su di sé una pressione incredibile per tutto ciò che viene detto su di lui”.

Gol di Bonucci?

“Da regista di Hollywood. E’ stato bravissimo ed ha anticipato proprio Barzagli e Chiellini. Questo gol ha spento la Juventus perché l’ex che segna in casa tua in questo modo ha buttato un po’ giù la Juve. Bonucci ha dimostrato di avere gli attributi. Il Milan ha reagito bene ed ha reagito molto bene allo svantaggio. Ho solo un dubbio, non so quanto durerà l’effetto Gattuso. Il Milan diventa pericoloso se Gattuso riesce a proseguire il suo cammino”.

Allegri che fa un cambio all'intervallo vuol dire che non è soddisfatto dai suoi?

"Sì. Con Douglas Costa si è preso un rischio perché così la Juventus è sbilanciata in avanti ma se si accende è un giocatore capace di fare la differenza".

Schick e Dzeko, come dovrà gestire le scelte Di Francesco?

"Può diventare un grande attaccante ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Di Francesco sta cercando di accenderlo ma per ora sta collezionando solo brutte figure".