RMC SPORT - Ponciroli: "Temo goleada del Liverpool. Applausi per Salah"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, ha parlato nel secondo tempo di Liverpool-Roma a RMC Sport Live Show: "Incredibile ciò che sta facendo Salah. Quando si accende è inarrestabile, ha fatto due giocate meravigliose, difficile non applaudire questo giocatore. Salah è straordinario, un attaccante che abbiamo costruito in Serie A ma è diventato top player con Klopp".

Gol di Salah aiutati da due uscite sbagliate della Roma...

"La Roma aveva iniziato bene, si stava impegnando per tenere le fila strette ma quando il Liverpool ha preso fiducia si è trasformato in un'ondata. A questo punto temo la goleada, sappiamo che possono anche farlo. Difficile per la Roma limitare i danni e se vuole avere una speranza al ritorno deve segnare un gol ad Anfield".

Ti aspettavi il cambio Under-Schick alla fine del primo tempo?

"Non mi aspettavo questo cambio, ma Schick va testato in queste occasioni per capire se ha la testa per reggere una pressione del genere. Quindi non mi aspettavo il cambio ma lo capisco".