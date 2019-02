Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show ha parlato nell'intervallo di Inter-Rapid Vienna: "Sicuramente senza Icardi si è riattivato Perisic che ora sta avendo un rendimento più elevato. E' vero che l'Inter senza Icardi gioca meglio ma il Rapid Vienna è un avversario veramente modesto. Archiviare la pratica già a fine primo tempo è molto positivo per l'Inter. Mi aspetto che Inter e Napoli arrivino fino in fondo perché hanno tutte le potenzialità per farlo. L'Inter mi sembra ben concentrata sulla coppa".

Cosa pensi della sconfitta della Juventus in Champions League?

"Ancora non riesco a capacitarmi come una squadra offensiva come la Juventus si sia limitata a giocare in maniera anche molto arrendevole. Io mi aspettavo una Juventus a caccia di un gol e invece non è stato così e contro l'Atletico Madrid non ti puoi permettere un atteggiamento del genere. La rimonta credo sia praticamente impossibile perché l'Atletico non concede granché".

E' vero che questa sera Icardi è stato fischiato da San Siro al suo arrivo allo stadio?

"C'è un po' di divisione anche tra il pubblico si Icardi. Una certa parte prova ancora odio mentre un'altra comprende che a un top player come Icardi non ci si può rinunciare all'infinito".