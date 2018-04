RMC SPORT - Ponciroli: "Troppo entusiasmo a Napoli. Salah mondiale"

Fabrizio Ponciroli, direttore di Calcio 2000, a RMC Sport Live Show: "E' una cosa folle la contestazione dei tifosi della Juventus dopo tutto quello che ha fatto in questi anni la squadra di Allegri".

Lotta scudetto, Inter-Juventus sabato e Fiorentina-Napoli domenica. Che Juve ci dobbiamo aspettare?

"E' la partita scudetto. Sabato sera capiremo tantissimo di questa volata scudetto. L'Inter può far male ad una Juventus stanca soprattutto mentalmente e con un Dybala offuscato. Vediamo se Allegri avrà la forza di chiedere un altro sforzo a questa squadra. Comunque vada onore alla Juventus che in questi anni ha dominato in Italia ed ha raggiunto grandi risultati in Europa. Mi preoccupa Fiorentina-Napoli perché c'è tanto, troppo entusiasmo in casa partenopea. La Fiorentina non si scanserà, anzi Pioli farà di tutto per vincere e non sarà una passeggiata per il Napoli. Mertens è cotto, spero che Sarri capisca che Milik deve giocare dal primo minuto".

Tra Lazio, Roma e Inter chi rischia di non andare in Champions League?

"Delle tre quella più in difficoltà è la Roma che ha preso una mazzata clamorosa ad Anfield. Bisognerà capire l'impatto mentale di questa sconfitta e delle tre è proprio la Roma quella che rischia di più di rimanere fuori dalla Champions League. Salah? Credo che abbiamo trovato il nuovo Pallone d'Oro perché è uno capace di rompere le partite. Lui è il futuro del calcio mondiale".