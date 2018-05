RMC SPORT - Pozzi: "Capolavoro Empoli. Ancelotti un fuoriclasse"

© foto di Federico De Luca

Nicola Pozzi, ex attaccante di Sampdoria ed Empoli ma oggi in Serie D, ha parlato a RMC Sport Live Show: "Adesso ho ritrovato una buona condizione fisica. L'anno scorso a trentuno anni mi sembrava prematuro smettere di giocare. Avevo qualche richiesta dalla Serie C ma erano squadre troppo lontane da casa e anche a livello economico non sarebbe stato vantaggioso e così ho cercato e trovato una squadra nei dilettanti".

Qualcuno ti ha chiesto l'autografo in Serie D?

"Abbiamo fatto tante trasferte in Liguria dove ho passato gli anni più belli nella Sampdoria e mi sono venuti a trovare tanti tifosi della Sampdoria e mi ha fatto tanto piacere. Non sono stato mai solo, neanche in trasferta".

Come valuti il campionato della Sampdoria?

"La mancata qualificazione all'Europa League ha lasciato un po' l'amaro in bocca, specie dopo il girone di andata della squadra di Giampaolo. Si pensava che potesse rimanere agganciata al treno europeo ma così non è stato. La squadra è di buon livello anche se forse era un pizzico indietro rispetto alle altre contendenti per l'Europa".

L'Empoli, invece, torna in Serie A. Ti saresti aspettato una stagione così?

"Sono stati bravissimi con il cambio dell'allenatore e Andreazzoli ha saputo ritornare ad un modulo molto più giusto per la squadra. Hanno trovato la quadra che neanche loro pensavano di trovare con il cambio di allenatore. Hanno fatto un capolavoro. A metà campionato nessuno poteva pensare che l'Empoli avrebbe ammazzato il campionato".

Al Milan hai incrociato Ancelotti, cosa pensi del suo arrivo al Napoli?

"Per me è un fuoriclasse ma l'ho capito anni dopo la mia esperienza in rossonero. E' un fenomeno nella gestione dei campioni e a dimostrarlo ci sono i risultati che ha ottenuto. A quei livelli non devi insegnare tanto quanto saper gestire i giocatori. Non pensavo andasse al Napoli ma sarà una bellissima sfida".