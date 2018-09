RMC SPORT - Prandelli: "Udinese? Nessun contatto, voce di corridoio"

L'Udinese sulle tracce di Cesare Prandelli? Un'indiscrezione trapelata in estate, che però il diretto interessato ha smentito a RMC Sport Network: "Diciamo che ho avuto parecchie richieste dall'estero, anche nazionali, ma non ho accettato. Per quanto riguarda l'Udinese onoratissimo perché conosciamo la famiglia Pozzo, ma non ho avuto alcun tipo di contatto. Era solo una voce di corridoio, diciamo così".