RMC SPORT - Prandelli: "Voglio ripartire in A. Mancini? Ha i valori giusti"

© foto di Federico De Luca

Nasce la Nazionale di Roberto Mancini, ospite del Live Show l'ex ct Cesare Prandelli commenta sulle frequenze di RMC Sport Network il nuovo corso azzurro: "Ha voluto essere responsabile di questa nazionale, anche lasciando un contratto importante. Ha i valori giusti, credo che la sua esperienza possa guidare nel miglior modo i tanti giovani di questo gruppo".

Hanno fatto discutere le dichiarazioni di Mancini sui giovani, ma il talento non sembra mancare.

"Diciamo che abbiamo dei ragazzi molto interessanti, magari talenti pochi. Chiesa può diventare un giocatore molto importante non solo per la Fiorentina ma anche per la Nazionale. Ha qualità di livello, nel tempo può valorizzarsi anche dal punto di vista realizzativo".

Ancelotti è tornato in Serie A.

"Un grande valore, è un personaggio di spessore ed esperienza. Ha vinto dappertutto, ha grande carisma: per il nostro calcio è un'immagine importante, come del resto quella di Cristiano Ronaldo. Questi due personaggi possono far tornare la Serie A su livelli importanti".

Si aspettava che Ronaldo potesse lasciare il Real e andare alla Juve?

"Chi l'ha pensato è stato geniale. Nessuno poteva immaginarlo. Fa bene non sono alla Juve, ma a tutto il movimento, anche ai ragazzini che vedono ogni domenica questo giocatore straordinario. Ha creato interesse internazionale, anche a livello mediatico".

Di Francesco è partito con qualche difficoltà in questa stagione.

"Ha meritato una grande squadra, l'anno scorso poi ha fatto un'annata straordinaria. Le difficoltà attuali derivano dal fatto che hanno cambiato tanto, ci vuole un po' di tempo. Lo ritengo un allenatore molto affidabile e preparato".

Ha vissuto da avversario l'addio di Maldini.

"Bellissima serata. Il pubblico fiorentino è così, a volte burbero ma straordinario: ha dato il giusto riconoscimento a Paolo per la carriera che ha avuto".

Riuscirà a cavarsela anche da dirigente del Milan?

"Le persone intelligenti e di carisma sanno gestire al meglio le situazioni. Non ha bisogno di consigli, ha avuto mille esperienze, è molto intelligente e per bene".

L'Inter può essere davvero l'anti-Juve?

"La campagna acquisti è stata molto interessante, ora dipenderà molto da come vorrà far giocare la squadra Luciano. Siamo ancora all'inizio, ma Spalletti è una garanzia assoluta".

Lei è pronto per tornare?

"Sì, ho deciso di rimanere perché voglio ripartire da squadra. Voglio creare empatia coi giocatori, e la lingua aiuta. Non dipenderà da me, ma sono pronto".

Si è parlato dell'Udinese.

"Diciamo che ho avuto parecchie richieste dall'estero, anche nazionali, ma non ho accettato. Per quanto riguarda l'Udinese onoratissimo perché conosciamo la famiglia Pozzo, ma non ho avuto alcun tipo di contatto".

Obiettivo squadra di club, in Italia?

"Non voglio più avere un'esperienza all'estero in questo momento, ho anche rifiutato un'offerta la settimana scorsa. Voglio tornare a confrontarmi con il nostro campionato".

Rifarebbe le esperienze col Valencia e col Galatasaray?

"Quello che è stato è stato, potrei annoiare tutti. Il Galatasaray aveva un progetto talmente folle e affascinante che mi ha convinto. Dal punto di vista tecnico stavamo facendo più che bene. A Valencia c'è stata molta riflessione, con la possibilità di arrivare a gennaio per una campagna acquisti adeguata. Abbiamo avuto dei contrasti e ho deciso di lasciare. Sono scelte che ci possono stare".

Ieri era l'anniversario della morte di Scirea, oggi di Facchetti. Due grandi esempi.

"Due personaggi straordinari. Lo dicevamo anche in vita: non riesco a trovare parole, con Gaetano ho giocato sei anni, forse è stata l'unica persona al mondo che non ho mai sentito parlare male di altri. Per quanto riguarda Giacinto l'ho conosciuto a Bergamo, una persona di grande signorilità e carisma".

Di questo calcio di oggi cosa le piace meno e cosa di più?

"Quello che mi piace è che tante squadre stiano cercando di migliorare l'aspetto del gioco. Mi piace molto il coinvolgimento della gente: molti arrivano allo stadio con la maglietta del club. Mi piace l'entusiasmo che la gente ha ritrovato per il nostro calcio. Non mi piacciono le polemiche gratuite, le notizie inventate o false".

Abbiamo vissuto il primo anno dal VAR.

"È uno strumento democratico. Ne avevamo bisogno in questo mondo malato a livello economico. Se una piccola merita un rigore il rigore va dato. Ha due vantaggi: l'arbitro vive con più serenità la partita e poi dà garanzie sulla decisione. Va valutato nel tempo, quando ci sarà il tempo effettivo sarà anche interessante vedere come funzionerà".

Si aspettava Sarri al Chelsea?

"Ha dimostrato che col gioco puoi scalare montagne. Ha dimostrato di saperci fare, il Napoli ha insegnato calcio ovunque. I dirigenti, che avevano intenzione di costruire una squadra che giocasse in un certo modo, hanno preso il migliore. Poi è ovvio che non sia scontato o doveroso giocare così".

Pallone d'Oro a Modric, Ronaldo o Salah?

"Bella domanda, non lo so. Non so se Ronaldo ha ancora posto in bacheca, forse lo darei a Modric".