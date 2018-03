RMC SPORT - Prati: "Il Milan arriva ancora troppo poco in zona gol"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Pierino Prati, grande ex attaccante del Milan, ha commentato così il momento della squadra rossonera durante la trasmissione 'Milan News' su 'RMC Sport':

Sull'attacco rossonero: "Giochiamo bene sulle fasce, ma davanti alla porta arrivano pochi palloni. André Silva è tornato al gol, ma lo vedo ancora troppo timido. Le sue qualità devono ancora uscire. Ha fatto un gol da grande centravanti a Genova. Cutrone è una grande sorpresa, ha personalità e ha saputo afferrare al volo la chance che ha avuto. Anche se è giovane, Patrick sta facendo molto bene. Kalinic non ha mai segnato tanto nella sua carriera, lui è più bravo a fare sponde e a dare una mano alla squadra. Gattuso ha saputo recuperare diversi giocatori, ora il Milan gioca bene e in questo momento possiamo giocarcela con tutti".

Su Arsenal-Milan: "L’Arsenal arrivava da un brutto periodo, ma nella gara di andata ha fatto molto bene. Il Milan sta bene, l’importante è continuare su questa strada indipendentemente da cosa succederà questa sera. In attacco dobbiamo migliorare, serve più gente in area di rigore quando si fanno i cross. In queste situazioni ci muoviamo ancora male a mio parere".