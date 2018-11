RMC SPORT - Pres. Dudelange: "Tifo Inter, avrei voluto fermare il Milan"

Fonte: Dall'inviato a San Siro, Antonio Vitiello

Flavio Becca, presidente e proprietario del Dudelange, ha così parlato a RMC Sport dopo la sconfitta in Europa League contro il Milan. "Se c'è rammarico per come è andata la partita? Io sono tifoso dell'Inter, mi sarebbe piaciuto almeno pareggiare. Se avessimo fatto il terzo gol, per il Milan sarebbe stato difficile rimontare. Abbiamo fatto due autogol, non so come sarebbe andata a finire se avessimo segnato il terzo gol. 5-2 è un risultato eccessivo, ci sono due gol in più per i rossoneri. Il Milan deve crescere ancora molto, non sarà facile contro l'Olympiacos nell'ultimo turno e lo dico con tutto il rispetto per i rossoneri. Se c'è differenza con l'Inter? Gioco il jolly (ride, ndr)", le sue parole.