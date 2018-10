RMC SPORT - Pres. Pescara: "Campagnaro? Può giocare mentre fuma"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto sulle frequenze di RMC Sport, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha parlato del rendimento della sua squadra e del leader difensivo Hugo Campagnaro.

Il Pescara di questa stagione è in vetta alla classifica di Serie B. "Ci sono tanti giovani importanti in questo Pescara, avranno una grande carriera. Siamo partiti senza avere l'obiettivo di essere in vetta all'ottava giornata, ma c'era consapevolezza di avere una buona squadra con un tecnico meno pubblicizzato di altri ma molto bravo come Pillon. Ora ci godiamo la vetta della classifica, ci sono squadre più attrezzate del Pescara ma noi ci siamo. Ce la giochiamo contro tutti, in questo momento va bene così. Ci fa bene, alla piazza e all'ambiente. Veniamo da due stagioni non proprio fortunatissime, quindi c'era bisogno di questa vetta della graduatoria".

Al centro della vostra difesa c'è un ex Napoli come Campagnaro. "E' uno dei professionisti più seri che ho conosciuto nei miei dieci anni di calcio. Se non avesse qualche problema fisico, potrebbe giocare ancora ad altissimi livelli. Sta gestendo bene i suoi problemi fisici, insieme a Pillon, è un grande calciatore. E' un secondo allenatore in campo, non ho più parole per definirlo. Io lo terrei a vita al delfino, Hugo in Serie B può giocare mentre fuma una sigaretta".